اونلاين | كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط beIN SPORT YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط beIN SPORT YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد البث المباشر لمواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو KOORA ONLINE، في قمة مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “سان ماميس”.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا، لونجليه، بيكيه، سيميدو

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في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

في الهجوم: عثمان ديمبيلي، سواريز، جريزمان.

ويقدم لكم “الخليج 365 الرياضي” تغطية مباشرة للمباراة، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين.

بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، ويأمل البلوجرانا في الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز في أول جولات مسابقة الدوري الإسباني، حيث يعول الفريق على صفقاته الجديدة وفي مقدمتهم جريزمان والهولندي فرانكي دي يونج.

وتنتظر جماهير البلوجرانا رؤية مدى انسجام صفقاته الجديدة في أول لقاء رسمي، حيث تأمل الجماهير في عودة الفريق لمنصات التتويج بالبطولات القارية مرة أخرى، المتمثلة في بطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكاس العالم للأندية، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.