اونلاين | رابط تيوب BARCA يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو Tab3live بث مباشر برشلونة ضد أتلتيك بلباو KOOORA GOAL

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو KOORA GOAL، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره أتلتيك بيلباو، في مباراة نارية على ملعب “سان ماميس”، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدروري الإسباني الممتاز “الليجا”.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ البلوجرانا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا، لونجليه، بيكيه، سيميدو

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في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

في الهجوم: عثمان ديمبيلي، سواريز، جريزمان.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر yalla shoot.

ويسعى ليفربول لاستهلال مشواره ببطولة الدوري الإسباني بالفوز على مضيفه بيلباو العنيد، لتوجيه أنذار شديد اللهجة لباقي المنافسين من بداية المسابقة، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ويتطلع النادي الباسكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة أمام العملاق الكتالوني.

