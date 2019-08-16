اونلاين | YOU تيوب Time: الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت Kora match كورة ستار بدون تقطيع الزمالك (جوول)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر YOU تيوب Time: الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت Kora match كورة ستار بدون تقطيع الزمالك (جوول) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمواجهة الزمالك ضد ديكاداها KOORA GOAL، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكاداها الصومالي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الزمالك، في مباراة مرتقبة بينهما على ملعب “بتروسبورت”، في إطار دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد عواد

في الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، النقاز

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في الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، كريم بامبو

في الهجوم: بن شرقي، أوباما، عمر السعيد.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر yalla shoot.

ويسعى الزمالك لاستهلال مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ضيفه ديكاداها، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ويتطلع الفارس الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية يضع بها قدمًا في الدور القادم.