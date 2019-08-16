اونلاين | بلس ليغا bArca: بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو الاسطورة bein sport يلا شوت للجوال برشلونة اليوم WON

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مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “سان ماميس”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره أتلتيك بيلباو، ضمن افتتاح فعاليات الدوري الأسباني الممتاز “الليجا”.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ البلوجرانا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا، لونجليه، بيكيه، سيميدو

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في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

في الهجوم: عثمان ديمبيلي، سواريز، جريزمان.

ويفتقد برشلونة لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إصابته بشد في عضلة قدمه اليمنى، خلال تدريبات فريقه استعدادًا للموسم الجديد، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

بينما يتسلح أرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا بخط هجومه الناري بقيادة الدولي الفرنسي جريزمان، الوافد الجديد لصفوف العملاق الكتالوني، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر kora live، ويذكر أن البارسا نجح في الحصول على لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.