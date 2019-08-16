اونلاين | يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر YALLA GOAL رابط ماتش الزمالك كل حصري PLYS تابع مباراة الزمالك

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “بتروسبورت”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره ديكاداها الصومالي، ضمن إطار دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد عواد

في الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، النقاز

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في الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، كريم بامبو

في الهجوم: بن شرقي، أوباما، عمر السعيد.

ويسعى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، لقيادة الفارس الأبيض للفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

بينما يتطلع ديكاداها بطل الصومال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد قطبي الكرة المصرية، بإستغلال حالة عدم الاستقرار الفني التي يمر بها الفارس الأبيض، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر kora live، ويذكر أن الزمالك نجح في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربي.