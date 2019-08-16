اونلاين | رابط BARCA today يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة vs أتلتيك بلباو Tab3live بث مباشر برشلونة ضد أتلتيك بلباو beIN SPORTS HD

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تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق أتليتك بلباو اليوم الجمعة 16/8/2019 في الساعة التاسعة مساءً، وذلك على ملعب السان ماميس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الليجا الإسبانية YALA SHOOOT.

كورة لايف أصبح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني مهدد بالغياب عن صفوف فريقه، وذلك خلال مباراة البارسا امام فريق أتليتكو بلباو في افتتاحية الدوري الإسباني KOORA LIVE.

ويأتي التشكيل المتوقع للبارسا كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكتيتش.

خط الهجوم : كوتينهو - لويس سواريز - جريزمان.

يلا شوت حصري وشعر ميسي ببعض الآلام في المران ببداية الاسبوع الجاري، ويفضل فالفيردي مدرب البارسا عدم إشراك اللاعب مع الفريق وعدم المجازفة به في بداية الموسم COOL KORA.