اونلاين | ZSC تيوب Now: الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت On sport كورة ستار بدون تقطيع الزمالك TIME SPORT

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مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق الزمالك مع فريق ديكيداها الصومالي اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد KOORA LIVE.

كورة توداي ويرغب طارق يحيى مدرب الزمالك في تحقيق الانتصارات مع الفريق لحين انتهاء فترته مع النادي، وذلك قبل التعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل YALA SHOOOT.

يلا لايف تابع مباراة الزمالك مع فريق ديكيداها الصومالي كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، ويريد المارد الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية لإنهاء فرصته في التأهل من مباراة الذهاب BEIN MATCH.

كورة أونلاين ويعد هذا هو اللقاء الاول لنادي الزمالك في الموسم الجديد، حيث أنهى الموسم الماضي بالهزيمة أمام النادي الاهلي بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول لاعب المارد الأحمر KOORA STAR.