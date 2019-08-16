شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لبوجبا تؤكد اقترابه من ريال مدريد والان مع التفاصيل
نشر بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، صورة جديدة له عبر الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كان يتواجد بها شقيقه ماتياس بوجبا، خلال حواره مع برنامج "el chiringuito" الإسباني، مما أثارت جدلاً واسعاً حول اقترابه من صفوف ريال مدريد.
ويلعب شقيق بوجبا في الدوري الأسباني مما يؤكد بوجبا خلال الصورة اقترابه من اللاعب في الدوري الأسباني مع شقيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة جديدة لبوجبا تؤكد اقترابه من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.