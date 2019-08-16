شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لبوجبا تؤكد اقترابه من ريال مدريد والان مع التفاصيل

نشر بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، صورة جديدة له عبر الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كان يتواجد بها شقيقه ماتياس بوجبا، خلال حواره مع برنامج "el chiringuito" الإسباني، مما أثارت جدلاً واسعاً حول اقترابه من صفوف ريال مدريد.

ويلعب شقيق بوجبا في الدوري الأسباني مما يؤكد بوجبا خلال الصورة اقترابه من اللاعب في الدوري الأسباني مع شقيقه.