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صورة مسربة تكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوربا

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انتشرت صورة مسربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تؤكد فوز ليونيل لاعب الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، لعام 2019، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن الجائزة في نهاية الشهر الجاري.

وحصل ميسي خلالها على  252 نقطة في المركز الأول، ثم جاء فان دايك في المركز الثاني برصيد 224 نقطة، واحتل المركز الثالث برصيد 181 نقطة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الثلاثي المرشح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019، وهم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، فيرجيل فان ديك مدافع ، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ومن المقررمنح الجوائز خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال في موناكو يوم الخميس الموافق 29 أغسطس.

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