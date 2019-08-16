شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن قائمة الأهلي للقاء بيراميدز في الكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
ووفقا للموقع الرسمي للنادي ضمت قائمة الفريق كلا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي، ووليد أزارو، وصالح جمعة، وايمن أشرف، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي، ومحمد هاني.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يعلن قائمة الأهلي للقاء بيراميدز في الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.