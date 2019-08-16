شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن قائمة الأهلي للقاء بيراميدز في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي ضمت قائمة الفريق كلا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي، ووليد أزارو، وصالح جمعة، وايمن أشرف، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي، ومحمد هاني.