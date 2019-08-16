شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك 1- 0 ديكاداها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره ديكاداها بطل الصومال، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

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محمد عواد في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي، وفي الوسط محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم، عمر السعيد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل – كريم بامبو – محمد عنتر – حازم إمام – محمد عبدالسلام – مصطفى محمد – وأحمد سيد زيزو.

أبرز أحداث اللقاء..

الدقيقة 5.. الزمالك يتقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء سجلها أشرف بن شرقي واحتسبها الحكم إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء