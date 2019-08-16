الاتفاق يتجه للرياض لملاقاة الشباب ودياً

الاتفاق يتجه للرياض لملاقاة الشباب وديا

الجمعة 16 أغسطس 2019

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اللمسات الأخيرة على تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب غدا (السبت) في إطار استعداداته للموسم الجديد 2019/2020.



وخاض الاتفاق تدريبا رئيسيا مغلقاً على ملعب عبدالله الدبل بالنادي مساء اليوم الجمعة بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث تركز المران على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية، إضافة إلى التدريبات اللياقية المعتادة.

وتتجه بعثة الفريق الأول لنادي الاتفاق مساء اليوم الجمعة إلى الرياض لملاقاة الشباب ودياً غداً السبت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في تمام الساعة 5:45 مساءً، وتقرر أن تكون المباراة مغلقة عن الإعلام والجماهير تلبية لرغبة مدربي الفريقين.