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الاتفاق يتجه للرياض لملاقاة الشباب ودياً

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الاتفاق يتجه للرياض لملاقاة الشباب وديا

الجمعة 16 أغسطس 2019

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اللمسات الأخيرة على تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب غدا (السبت) في إطار استعداداته للموسم الجديد 2019/2020.

وخاض الاتفاق تدريبا رئيسيا مغلقاً على ملعب عبدالله الدبل بالنادي مساء اليوم الجمعة بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث تركز المران على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية، إضافة إلى التدريبات اللياقية المعتادة.

وتتجه بعثة الفريق الأول لنادي الاتفاق مساء اليوم الجمعة إلى الرياض لملاقاة الشباب ودياً غداً السبت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في تمام الساعة 5:45 مساءً، وتقرر أن تكون المباراة مغلقة عن الإعلام والجماهير تلبية لرغبة مدربي الفريقين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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