جريزمان يقود هجوم برشلونة امام اتليتك بيلباو
الجمعة 16 أغسطس 2019
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية للفريق أمام أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الليجا.
وشهدت التشكيلة الظهور الأول للثنائي الجديد، فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان، وتواجد سيرجي روبيرتو في خط الوسط.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
"تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، ألينيا، دي يونج، جريزمان، ديمبلي، سواريز".
وهذا بينما سيدخل أتلتيك بيلباو المباراة كالآتي:
"سيمون، كابا، يراي، نونيز، يوري، جارسيا، لوبيز، دي ماركوس، راؤول جارسيا، مونياين، ويليامز".
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