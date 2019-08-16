شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يسقط أمام موزمبيق بثنائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للرجال أمام نظيره موزمبيق بنتيجة 2/0 فى إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب . نجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز على نظيره النيجر بنفس النتيجة منذ قليل . ويقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من مصر وموزمبيق والنيجر والسنغال. بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من مصر وموزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

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