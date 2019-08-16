شكرا لقرائتكم مرشح جديد على أمانة الصندوق بانتخابات الزمالك التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمد رحمي، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، بأوراق ترشحه فى الانتخابات التكميلية المقرر إقامتها أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، على مقعد أمين الصندوق.

وأعلن نادي الزمالك، إقامة الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، لانتخاب أمين صندوق و 3 أعضاء جدد ينضموا للمجلس الأبيض خلال الفترة القادمة.

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وأصبح محمد رحمي ثاني المرشحين على مقعد أمين الصندوق بنادي الزمالك، بعد تقديم الفنان أشرف زكي أوراق ترشحه لنفس المنصب بالأمس.

وحتى الآن وقبل انتهاء اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، تقدم 5 مرشحين لخوض الانتخابات التكميلية هم الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رحمي على مقعد أمين الصندوق وأحمد مرتضي منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على مقاعد العضوية.

وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.