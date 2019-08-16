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شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بيراميدز .. 6 لاعبين خارج القائمة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من قائمة الفريق لمباراة بيراميدز في كأس مصر، المقرر لها الثامنة من مساء غدا السبت في دور الـ 16 لكأس مصر.
وضمت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي فى مباراة بيراميدز، كلا من : محمود وحيد ومحمود متولي وإليو ديانج ووليد سليمان وشريف إكرامي ومروان محسن.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
وتقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز فى الثامنة مساء غدا السبت بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.
وجاء استبعاد شريف إكرامي حارس الأهلي من قائمة مباراة بيراميدز، للإصابة فيما جاء استبعاد الخماسي الآخر لعدم الجاهزية الفنية.
كان الجهاز الفني للنادي الأهلي، قرر ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة بيراميدز وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو وصالح جمعة وايمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني.
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