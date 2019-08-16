دورى أبطال أفريقيا .. بث مباشر لحظة بلحظة .. الزمالك 1 × 0 ديكاداها...

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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب. ويدير مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، طاقم تحكيم أثيوبى بقيادة تيودروس ميتيكو حكم الساحة ويعاونه تيجل جيزواو حكم أول وشيوانجيزاو تبابيل حكم ثاني والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي. وتشهد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، ظهور 4 وجوه جديدة فى التشكيلة المتوقعة للمارد الأبيض وهم الحارس محمد عواد والظهير الأيسر محمد عبدالشافى والثنائى الهجومي المغربي أشرف بن شرقى وكريم بامبو، ويأمل الجهاز الفني تواجد الانسجام سريعا بين العناصر الجديدة والقديمة لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الليلة. د 1.. تمريرات عديدة فى وسط الملعب من جانب الزمالك لجس النبض. د 2.. تمريرة فى العمق من محمود عبد العزيز يتأخر شيكابالا فى الوصول إليها. د 3.. ركلة حزاء للزمالك أمام الفريق الصومالى Advertisements د 5.. أشرف بن شرقى يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك فى الدقيقة الخامسة. د7.. سقوط أوباما داخل الملعب وخروجه ولكنه عاد سريعا. د9.. حصار زملكاوى لبطل الصومالى فى وسط ملعبه وأمام منطقة جزائه. د 11.. ترقيصة ع الواقف من أوباما للاعبى ديكاداها داخل منطقة الجزاء. د 15.. سيطرة كاملة للزمالك امام بطل الصومال.. وفاصل مهارى من زيزو. د 17.. تمريرات قصيرة من لاعبى الزمالك والاعتماد على الجبهة اليمنى يشغلها النقاز وشيكابالا. د 18.. الجبهة اليمنى للزمالك تواصل غزواتها وينطلق حجمدى النقاز بعد تمريرة شيكا الحريرية وإرسال عرضية خطيرة يسددها أوباما فوق العارض بقليل.

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