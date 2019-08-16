شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. استقبال "شيكابالا" بالهتاف ومهاجمة كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتفت جماهير الزمالك المتواجدة فى مدرجات استاد برج العرب، لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، فور نزوله أرض الملعب لإجراء عملية الاحماء قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال. ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى فى التاسعة مساءًا، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية. كما هاجمت جماهير الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الذى رحل وانضم لفريق أفيس البرتغالى، مرددين: "كهربا زى إينو خاين مش عاوزينه".

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