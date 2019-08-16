الإسماعيلي وبتروجت "حبايب" وديا...

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جدة - عمرو شويل تعادل الإسماعيلى سلبيا مع نظيره بتروجت، فى المباراة الودية التى اقيمت اليوم، ضمن برنامج إعداد الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

وخاض الاسماعيلي ودية بتروجت بتشكيل يضم: محمد فوزى فى حراسة المرمى ، أحمد أيمن ، محمد هاشم ، محمد مجدى ، حمدى الزوى ، عماد حمدى ، محمود دونجا ، وجيه عبد الحكيم ، أحمد مدبولى ، بيكتى سيلفا ، محمد الشامى، بينما تواجد على مقاعد البدلاء : محمد مجدى ، مدحت فقوسه ، أسامه إبراهيم ، محمد بيومى ، نادر رمضان ، خليل نيمار ، مصطفى فارس ، محمد عمار ، إبراهيم ابو اليزيد ، شليونجو.

ويتواجد فريق الإسماعيلي خلال الوقت الحالي فى معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر، لخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للمشاركة فى النسخة الجديدة للدوري المصري الممتاز والبطولة العربية للأندية.

وشهدت ودية الإسماعيلى وبتروجت، تحفظ شديد فى الأداء من جانب الفريقين، وندرة فى عدد الفرص المؤثرة.

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وحتى الآن نجح الإسماعيلي فى التعاقد مع عدد من الصفقات هى: بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

بينما رحل عن صفوف الإسماعيلي محمد عواد لنادي الزمالك ومحمود متولي للنادي الأهلي وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز.

ويلتقى الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية ويستضيف استاد الإسماعيلية لقاء الذهاب يوم 13 سبتمبر المقبل فيما لم يحدد ملعب مباراة العودة.