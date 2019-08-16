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شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. تجهيز ثنائي أبيض على هامش افتتاح المشوار الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
محمود علاء
ويحرص الزمالك على تجهيز محمود علاء خاصة بعد عودته من الإصابة التى عانى منها منذ مباراة الأهلى فى ختام الدورى ولذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة به فى لقاء اليوم أمام ديكاداها .
ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.
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