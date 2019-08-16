شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. تجهيز ثنائي أبيض على هامش افتتاح المشوار الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود علاء ومحمد صبحى لاعبا الزمالك، تدريبات منفردة فى ملعب برج العرب، بعد استبعادهما من لقاء الزمالك وديكاداها الصومالى، التى ستقام بين الفريقان فى التاسعة من مساء اليوم، فى ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية.



محمود علاء

ويحرص الزمالك على تجهيز محمود علاء خاصة بعد عودته من الإصابة التى عانى منها منذ مباراة الأهلى فى ختام الدورى ولذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة به فى لقاء اليوم أمام ديكاداها .

ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.