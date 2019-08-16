شكرا لقرائتكم 15 دقيقة .. الزمالك يبحث عن الهدف الثانى أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وديكاداها المقامة حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والنتيجة تقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى من ضربة جزاء.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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ويضم تشكيل ديكاداها كلاً من:"مصطفى قالب حسين فى حراسة المرمى، ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي فى خط الدفاع، اوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله وعباس أمين فى خط الوسط، كليان محمد ومروجبي رايموند فى خط الهجوم".

البداية جاءت سريعة من جانب الزمالك وفى الدقيقة 3 حصل الفريق الأبيض على ركلة جزاء بعد تسديدة لمحمود عبد العزيز اصطدمت فى يد مدافع فريق ديكاداها ليتقدم لها المغربى أشرف بن شرقى وسددها وحاول حارس الفريق الصومالى إبعادها ولكن سكنت الشباك فى النهاية ثم مرت الدقائق وسط سيطرة واستحواذ للزمالك على أحداث اللقاء.