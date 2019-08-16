بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × ديكيداها (دوري أبطال إفريقيا)

كتب: ضياء السقا يخوض الزمالك، مواجهة سهلة أمام فريق ديكيداها الصومالي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، في إطار ذهاب مباريات دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا. تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد عواد. Advertisements خط الدفاع : محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: عمر السعيد.

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