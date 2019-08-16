4 صفقات جديدة في التشكيل الأساسي للزمالك أمام ديكاداها

أعلن طارق يحيى المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به ديكاداها الصومالي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، في إطار ذهاب مباريات دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا. جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع : محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: عمر السعيد. دكة البدلاء: محمد أبو جبل - كريم بامبو - محمد عنتر - حازم إمام - محمد عبد السلام - مصطفى محمد - وأحمد سيد زيزو وتم استبعاد الثلاثي محمد صبحي وإسلام جابر ومحمود علاء من القائمة.

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