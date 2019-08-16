يمنح الأهلي هشام محمد حق تحديد المصير

اعلنوا مسئولو النادي الأهلي، برحيل اللاعب هشام محمد لاعب وسط الفريق، إلى اللعب في الدوري الإماراتي بعدما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجواني مارتن لاسارتي، اللاعب الضوء الأخضر بالرحيل لأي نادي داخلي أو خارجي، كما أن هشام محمد يمتلك عدة عروض محلية ومن أبرزها عروض من فريق الاتحاد السكندري وسموحة بجانب عرض إماراتي وعروض أخرى يختار بينها اللاعب في الوقت الحالي.

كما أن اللاعب هشام محمد يعد صاحب ال29 عاماً من ناشئي الأهلي قبل أن يلعب لأندية سموحة، والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلي عام 2017 قبل أن يستقر الأمر في الجهاز الفني للأهلي على رحيل اللاعب الصيف الجاري، ومسئولو الأهلي هشام محمد منح حق اختيار مصيره خلال الفترة المقبلة باختيار العرض الأنسب له.