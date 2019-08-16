مرتضى منصور يعلن عن موعد إقامة انتخابات الزمالك

اكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن إقامة الانتخابات في النادي أيام 5،6،7 من شهر سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من يوم الخميس، وأوضح أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة، كما أن رئيس النادي الأبيض سيعقد حالياً مؤتمراً صحفياً في مقر النادي.

وذلك سيكون بحضور أحمد جلال إبراهيم وهو نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار وهم أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيقوم بتولية المسؤولية في الفترة المقبلة، كما أن مرتضى منصور سيقوم بإعداد مؤتمر صحفياً اليوم، بالإضافة إلى مرتضى منصور كشف عن عدم تنصيب مديراً فنياً لنادي الزمالك.