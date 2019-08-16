نادي الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية مع أندية الدور الممتاز في 24 أغسطس

يبذل الجهاز الإداري لنادي الإسماعيلي الكثير من الجهود المكثفة لكي يتم الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع أحد أندية الدوري الممتاز لتقام في 24 أغسطس القادم، وبختام معسكر الدراويش بمدينة 6 أكتوبر، الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر مواعيد ثلاثة مباريات ودية تقام في معسكر أكتوبر.

بحيث يواجه فريق بتروجت في 16 أغسطس ثم قابل حرس الحدود في 19 من نفس الشهر ثم يقابل فريق كوكاكولا يوم 20 أغسطس، ولاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلي ينتظموا في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من الأربعاء المقبل وحتى يوم 24 من نفس الشهر، وضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتي لدوري المحلي وكأس محمد السادس.