مباراة العودة بين فريق الأهلي واطلع برة السوداني في 25 أغسطس الحالي

واجه فريق نادي الأهلي لكرة القدم نظيره فريق “اطلع برا” الجنوب السوداني، في مباراة الذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكان ذلك يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة العودة على نفس الملعب وذلك يوم 25 من نفس الشهر، ومسئولو النادي الأهلي استقر على استضافة الفريق السوداني لمدة 16 يوم بداية من موعد وصولهم يوم 9 أغسطس الحالي وحتى رحيلهم.

وهذه رغبة بطل جنوب السودان الذي فضل إقامة المباراتين في برج العرب عن إقامة المباراة الخاصة به في جوبا السودانية، وسوبر كورة يكشف عن تكاليف استضافة النادي الأهلي لبعثة فريق “أطلع برا” الجنوب السوداني خلال فترة إقامته في مصر لخوض مباراتي دور ال 64 لدوري أبطال أفريقيا.