شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى عن فيديو السخرية بشأن كأس العالم: غلطة لسان واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مدحت عبد الهادى نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الأبيض السابق على فيديو السخرية المنتشر بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهوره في برنامج الزمالك اليوم متحدثاً عن مباراة الزمالك والترجى فى مباراة السوبر الأفريقى وفرصة الفريق الأبيض فى التأهل لمونديال الأندية، قائلاً:"الفيديو يعد غلطة لسان ووارد نسيان كلمة ووضحنا بعد ذلك المسألة فى نفس الحلقة".

وقال مدحت عبد الهادى لـ"الخليج 365" إن ما يقصده إن على لاعبى الزمالك الحاليين انتظار مباراة الترجى التونسى فى السوبر بفارغ الصبر حتى يكون الفوز بالسوبر الأفريقى حافزاً للفريق الأبيض لحصد لقب النسخة الجارية من دورى أبطال إفريقيا ثم المشاركة فى كأس العالم للأندية، متابعا:"من الطبيعى لو سألت أي شخص عادى هل سيشارك بطل دورى الأبطال أم كأس الكونفدرالية فى مونديال الأندية فالإجابة معروفة ووضحنا بعد ذلك ولكن تم اقتصار الأمر على فيديو حدث به غلطة لسان واردة".

اختتم عبد الهادى تصريحاته فى إطار توضيحه للفيديو المنتشر له قائلاً:"تم سؤالى إن الصفقات الجديدة ستساهم مع الزمالك فى المنافسة على لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا وتحدثت إن معظمهم لاعبين قادمين لحصد البطولات وليس فقط اللعب فى الزمالك ثم تحدثت إنه بعد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى يجب عليهم إن يكون السوبر القادم حافزا لهم للمشاركة مع بطولات بعد ذلك مع تلك الفرق مثل كأس العالم للأندية حال حصد لقب دورى الأبطال ولكن غلطة لسان أدت لما حدث ولا يوجد لدي مشكلة بشأن تداول ذلك الفيديو".