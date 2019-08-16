شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف ثغرات ديكاداها الصومالى فى المحاضرة الأخيرة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد طارق يحيى المدير الفنى لفريق الزمالك، محاضرة مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة، قبل مواجهة ديكاداها الصومالى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكشف طارق يحيى للاعبيه بعض الثغرات التى تعرف عليها من خلال متابعته لتدريب الفريق الصومالى الذى أقيم أمس الخميس على ملعب برج العرب، كما سيحدد أهم العناصر فى صفوف ديكاداها والتى تعد من مفاتيح اللعب، كما سيكشف المدير الفنى للزمالك عن التشكيل الأساسى الذى سيبدأ المباراة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.