تأكيدا لليوم السابع .. بيراميدز يستبعد انطوي من مواجهة الأهلي في الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه الأهلي مساء السبت في لقاء دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وعبده لومالا وإبراهيم حسن وإسلام عيسى خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس واستبعد الجهاز الفني من القائمة، محمد فاروق وجون أنطوي بسبب الإصابة، ومحمود حمادة ومحمد عطوة وإبراهيم عادل وحسام إيفونا لوجهة نظر فنية.

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