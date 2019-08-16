تعرف على المستبعدين الستة من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ستة لاعبين من قائمة الفريق لمباراة بيراميدز في كأس مصر. وتضم قائمة المستبعدين، كلا من : شريف إكرامي ومروان محسن ومحمود وحيد ومحمود متولي وديانج وليد سليمان. Advertisements ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء غدا السبت في دور الـ 16 لكأس مصر. وجاء استبعاد شريف إكرامي للإصابة فيما جاء استبعاد الخماسي الآخر لعدم الجاهزية الفنية. كان لاسارتي قد ضم ٢١ لاعبا لقائمة مباراة بيراميدز وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو وصالح جمعة وايمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني.

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