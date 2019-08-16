شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تهتف لشيكابالا وتهاجم كهربا قبل المواجهة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الزمالك المتواجدة فى مدرجات استاد برج العرب، على الهتاف لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، فور نزوله ارض الملعب لإجراء عملية الاحماء قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال. ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى فى التاسعة مساءًا، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية. كما هاجمت جماهير الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الذى رحل وانضم لفريق أفيس البرتغالى، مرددين: "كهربا زى إينو خاين مش عاوزينه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تهتف لشيكابالا وتهاجم كهربا قبل المواجهة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.