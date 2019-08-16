شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع بتروجت وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الإسماعيلي وبتروجت الودية التي أقيمت علي ستاد بتروسبورت منذ قليل بالتعادل السلبى ، وذلك فى إطار برنامج اعداد الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

ولعب الاسماعيلي بتشكيل يتكون من محمد فوزى حارس مرمى ، احمد ايمن ، محمد هاشم ، محمد مجدى ، حمدى الزوى ، عماد حمدى ، محمود دونجا ، وجيه عبد الحكيم ، احمد مدبولى ، بيكتى سيلفا ، محمد الشامى.

على مقاعد البدلاء : محمد مجدى ، مدحت فقوسه ، أسامه ابراهيم ، محمد بيومى ، نادر رمضان ، خليل نيمار ، مصطفى فارس ، محمد عمار ، ابراهيم ابو اليزيد ، شليونجو

ويخوض الدراويش حاليا معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر يتخلله سلسلة من المباريات الودية تحضيرا للمشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة الدورى المحلى وكأس محمد السادس للاندية الأبطال

وغلب على أحداث المباراة التحفظ الشديد من جانب الفريقين وهو ما ساهم فى تقليل عدد الفرص المؤثرة.

Advertisements

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.