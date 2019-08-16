خسارة رجال الطائرة الشاطئية أمام موزمبيق 2 /0 فى الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للرجال أمام نظيره موزمبيق بنتيجة 2/0فى إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب . نجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز على نظيره النيجر بنفس النتيجة منذ قليل . Advertisements يقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من ، مصر و موزمبيق والنيجر و السنغال. بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من ، موزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

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