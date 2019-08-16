سوبر كورة.. سر الطلب الموحد لفريقى الأهلى وبيراميدز فى فندق اللإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد فريقا الأهلى وبيراميدز فى فندق إقامة واحد بمنطقة برج العرب خلال معسكريهما، قبل المباراة المرتقبة، فى الثامنة مساء غدا السبت، فى دور الـ16 لكأس مصر.
يذكر أن هذا الفندق هو مقر الإقامة الدائمة للأهلى ببرج العرب، وهو نفس المكان الذى وقع عليه اختيار بيراميدز لإقامة المعسكر فيه.
واتفق طرفا المباراة على شيء واحد طلباه من مسئولى الفندق.
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