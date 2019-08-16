شكرا لقرائتكم خبر عن "الجماهير فين".. كاميرا سوبر كورة ترصد خلو المدرجات فى لقاء الزمالك وديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية، إقبال ضعيف من الجماهير القلعة البيضاء حتى اللحظة الجارية، قبل مواجهة الزمالك وديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي الزمالك، حصوله على موافقة الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجعا لمباراة بطل الصومال وطرح مسئولو النادى الأبيض، التذاكر فى مقر قلعة ميت عقبة والإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية، لتتمكن الجماهير الراغبة فى متابعة اللقاء من الحضور، لكن المدرجات ظهرت شبه خالية قبل انطلاق المباراة بوقت قليل.

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