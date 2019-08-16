صور.. تدريبات منفردة لمحمود علاء وصبحى بعد الاستبعاد من لقاء ديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الثنائى محمود علاء ومحمد صبحى لاعبى الزمالك، تدريبات منفردة فى ستاد برج العرب، بعد استبعادهما من لقاء الزمالك وديكاداها الصومالى، التى ستقام بين الفريقان فى التاسعة من مساء اليوم، فى ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية.

وجاء خوض الثنائى لتدريبات منفردة لتجهيزهما للفترة المقبلة خاصة بعد عودة محمود علاء من الإصابة التى عانى منها منذ مباراة الأهلى فى ختام الدورى ولذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة به فى لقاء اليوم أمام ديكاداها لذلك يتم تجهيزه لمباراة العودة بين الفريقان التى ستقام يوم الجمعة القادمة.

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ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.



تدريبات منفردة لمحمود علاء وصبحى بعد الاستبعاد من لقاء ديكاداها



تدريبات منفردة لمحمود علاء وصبحى بعد الاستبعاد من لقاء ديكاداها



تدريبات منفردة لمحمود علاء وصبحى بعد الاستبعاد من لقاء ديكاداها