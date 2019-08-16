شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شيكابالا يعود إلى شارة قيادة الزمالك بعد؟؟ لن تتوقع المدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرد محمود عبد الرازق شيكابالا، أيقونة جماهير الزمالك، شارة القيادة للفارس الأبيض، بعد عودته من رحلة إعارات استمرت عامين بعيدا عن القلعة البيضاء.

وشهد تشكيل الزمالك الذى يواجه ديكاداها الصومالى، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، عودة الفهد الأسمر لقيادة فريقه حاملا شارة الكابتن التى غابت عنه مدة هى الأطول بالنسبة للاعب منذ عودته إلى قلعة ميت عقبة من باوك اليونانى.

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