شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول ديكاداها بطل الصومال لمواجهة الزمالك فى ستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت ديكاداها الصومالى، إلى استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا. Advertisements ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي. وكان الزمالك قد وصل إلى ملعب برج العرب قبل وصول ديكاداها ويخوض الفريقان فى الوقت الحالى عمليات الإحماء استعدادا للمواجهة المنتظرة بينهما فى ضربة البداية الأفريقية.

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