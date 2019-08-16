شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتنازل عن 40% من راتبه بشرط واحد والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "le10sport" الفرنسية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للانتقال لنادي برشلونة الأسباني بكل الطرق ومهما كانت التضحيات.

وأوضحت أن نيمار مستعد للتنازل عن حوالي 40% من راتبه ويتقاضى 23 مليون يورو سنويا بدلا من 38 مليون يورو يحصل عليها حاليا في سان جيرمان مقابل الانتقال لصفوف برشلونة.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.