شكرا لقرائتكم خبر عن ريال يبدأ في تنفيذ خطته البديلة بعد رفض مانشستر يونايتد بيع بوجبا والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض لضم لاعب بديل لبوجبا الذي يصعب انضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت التقارير أن ريال مدريد يسعى لضم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام، والذي أبدى موافقة مبدأية للرحيل عن فريق والانضمام لصفوف الملكي. وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد كان يضع إريكسن كخطة "ب" حال فشله في التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الذي أبدى هو الآخر رغبته في الرحيل للنادي الملكي.

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