شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد بالقواة الضاربة لبيراميدز والان مع التفاصيل

أعلن الأوروجوياني، مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، بقيادة قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، مساء غد السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر موسم 2018 – 2019. وضمت قائمة الأهلي 21 لاعباً، علي النحو التالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير. Advertisements الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد فتحي– أيمن أشرف –علي معلول– محمد هاني – رامي ربيعة. الوسط: جيرالدو – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عمرو السولية– صالح جمعة – حسين الشحات –رمضان صبحي– حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: أجاي – وليد أزارو– صلاح محسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستعد بالقواة الضاربة لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.