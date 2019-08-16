شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يهدد نيمار ويرفض انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أن البرازيلي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة، وافق عاى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن كويتينو، أبدى موافقته المبدأية على الرحيل لصفوف بايرن ميونيخ الألماني بعد مفاوضات استمرت لقرابة شهرين لضمه لصفوف الفريق، وهذا ما يهدد انتقاله ضمن صفقة البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان، لعودته لصفوف الفريق.

وقالت، أنه من المقرر أن يتقدم النادي الألماني بعرض رسمي لبرشلونة لضم اللاعب.