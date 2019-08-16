شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القوانين الجديدة للدوري الأسباني والان مع التفاصيل
أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، على اعتماد الاتحاد الإسباني لكرة القدم العديد من القوانين الجديدة والمقرر تطبيقها في الموسم الجديد.
وأوضحت أن القوانين الجديدة هي
-لا يحتسب الهدف إذا لمس الحكم و دخل إلى المرمى و تعاد الكرة للحارس إذا كان داخل منطقة الجزاء.
-إذا لمست الكرة الحكم في وسط الميدان تعاد الكرة لأخر فريق كان لديه الإستحواذ
-أبرز القوانين الجديدة التي ستعتمد في الموسم الكروي الجديد
-أي لمسة يد تنتهي بهدف لا تحتسب هدف.
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