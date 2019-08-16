شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قدمه رونالدو للفوز بأفضل لاعب في أوربا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال العام الجاري 2019، وضمت الثلاثي ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

وهذا ما قدمه كريستيانو رونالدو ليجعله الأقرب للفوز باللقب

• وكان كريستيانو رونالدو قد احتل المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية في العام الماضي، بعدما توّج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، بالجائزة.

• وبالنظر إلى أدائه، سنجد أن رونالدو لعب 43 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، وسجل خلالهم 28 هدفًا، وصنع 10 آخرين في موسمه الأول.

• وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما شارك في 31 مباراة وسجل 21 هدفًا.

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• ونجح رونالدو مع يوفنتوس في الفوز ببطولتي الدوري الإيطالي "الكالتشيو" وكأس السوبر المحلي.

• في المقابل، ودّع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ8، بعدما خسر على يد أياكس أمستردام الهولندي.

• كذلك ودّع السيدة العجوز بطولة كأس إيطاليا من دور الـ8 أيضًا.

• أما على المستوى الدولي، فإن رونالدو توّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، بعدما تغلّب على هولندا في المباراة النهائية.