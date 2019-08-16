شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض برشلونة الأخير لضم نيمار والان مع التفاصيل

قالت إذاعة “راك1” الكتالونية، أن نادي برشلونة الأسباني يستعد لتقديم عرضه الأخير لنادي باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الإذاعة أن العرض سيتضمن حصول باريس سان جيرمان على خدمات كوتينيو، بالإضافة إلى توديبو ونيلسون سيميدو، إضافة إلى مقابل مالي، لعودة النجم البرازيلي لبرشلونة مجدداً.

وكان برشلونة تقدم بعدة عروض خلال الفترات الماضية لباريس سان جيرمان لضم اللاعب ولكنه رفضت بسبب طلب نيمار في الحصول على قيمة مالية أكثر من 100 مليون يورو.