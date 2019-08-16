شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة حجازي من إصابته والان مع التفاصيل
أعلن الجهاز الفني لنادي وست بروميتش ألبيون، بقيادة الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني، عن موعد عودة أحمد حجازي لاعب الفريق من إصابته.
وأكد أنه من المقرر أن يعود بعد خمسة أسابيع من إصابته، وأجرى عملية جراحية على مستوى الكاحل، بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.
ويلعب وست بروميتش ألبيون، غداً السبت أمام مبارته الثالثة في الدوري الإنجليزي.
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