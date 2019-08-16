شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك.. المدافع الأسطورة الأقرب للفوز بأفضل لاعب في أوربا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال العام الجاري 2019، وضمت الثلاثي ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

وهذا ما قدمه فيرجيل فان دايك ليجعله الأقرب للفوز باللقب

• لعب فان دايك 50 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات بالموسم الماضي، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

• كما ساهم في الحفاظ على نظافة شباكه في 21 مباراة من أصل 38.

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• قدم فان دايك مستويات جيدة، ولكنه خسر لقب الدوري الإنجليزي، بعدما احتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي (حامل اللقب) بفارق نقطة واحدة فقط.

• في المقابل، نجح فان دايك في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب ليفربول على توتنهام بثنائية نظيفة في المباراة النهائية.

• كذلك توّج بلقب السوبر الأوروبي، بعدما فاز على تشيلسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

• أما على المستوى الدولي، فإن فان دايك خسر نهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا أمام البرتغالي.

• وبالنظر إلى الجوائز الفردية، سنجد أن فان دايك فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، رغم مركزه كمدافع.

جدير بالذكر أن القائمة شهدت غياب محترفنا المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، رغم مساهمة الثنائي بقوة في تتويج ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري الأبطال الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن غياب ماني كان بسبب خسارته نهائي بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب السنغال ضد المنتخب الجزائري، فيما خرج المنتخب المصري بقيادة صلاح من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

