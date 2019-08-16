شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يجبر ريال مدريد على عدم بيع هؤلاء اللاعبين والان مع التفاصيل

جاءت إصابة البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الأسباني، كقبلة الحياة للاعبين آخرين في ريال مدريد. حيث اعطت إصابة هازارد، فرصة ذهبية لـ" جيمس رودريجيز، وجيرث بيل"، بعدما كان يسعى الفريق في التخلص منهما، حيث أجبرت زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بالتمسك بهما وعدم الاستغناء عنهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والاعتماد عليهما في مباريات الفريق القادمة لحين تعافي هازارد من الإصابة.

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