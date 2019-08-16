شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يصفع رونالدو وميسي والان مع التفاصيل

حقق محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ترتيباً قياسياً في قائمة اللاعبين الأغلى بالعالم وفقا لمرصد CIES، حيث احتل المركز الثاني خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في قائم أغلى اللاعبين من جهة القيمة التسويقية.

وجاء كيليان مبابي في المركز الأول في العالم بقيمة تسويقية بلغت 230 مليون جنيه إستريني، ثم أتى محمد صلاح في المركز الثاني بقيمة 200 مليون إسترليني، ثم أتى رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث بمبلغ 190 مليون جنيه إسترليني.

فيما جاء ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الرابع بقيمة تسويقية بلغت 153 مليون جنيه إسترليني، ثم جاء سانشو لاعب بروسيا دورتموند في المركز الخامس بمبلغ 145 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

فيما خرج كريستيانو رونالدو من قائمة أغلى 10لاعبين بالعالم، حيث جاء في المركز الـ20 بقيمة تسويقية بلغت 108 مليون جنيه إسترليني، كما جاء نيمار في المركز الـ17 بمبلغ 114 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ساديو ماني زميل صلاح في المركز السادس بمبلغ 144 مليون جنيه إسترليني، ثم أتى هاري كين في المركز السابع بمبلغ 143 مليون جنيه إسترليني.